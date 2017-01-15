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Paris, Ortadoğu Barış Konferansı'na Ev Sahipliği Yapıyor

Paris, Ortadoğu Barış Konferansı'na Ev Sahipliği Yapıyor

Filistin ve İsrail ilişkilerinin yeni bir düzeye taşınması ve müzakerelerin yeniden canlandırılması amacıyla Ortadoğu Barış Konferansı Paris’te başlıyor.

Paris, Ortadoğu Barış Konferansı'na Ev Sahipliği Yapıyor

Filistin ve İsrail ilişkilerinin yeni bir düzeye taşınması ve müzakerelerin yeniden canlandırılması amacıyla Ortadoğu Barış Konferansı Paris'te başlıyor.

Fransa'nın başkenti Paris, Filistin ve İsrail ilişkilerinin yeni bir düzeye taşınması ve müzakerelerin yeniden canlandırılması amacıyla Ortadoğu Barış Konferansı'na ev sahipliği yapıyor. Yıllardır süren çatışmanın son bulması için iki devletli bir çözüm için son şans olduğu ifade edilen konferansa 70 ülkeden heyet katılacak. Filistin tarafı konferansı memnuniyetle karşılarken, İsrail tarafı ise konferansın kendilerine karşı olduğunu dile getirdi. Konferansa ABD adına Dışişleri John Kerry katılırken, aynı zamanda Kerry'nin konuyla ilgili son zirvesi olacak. 70 ülkenin katılacağı konferansa İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas katılmayacak.

Son barış görüşmeleri 2014 yılının Nisan ayında gerçekleştirilmişti. - PARİS

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