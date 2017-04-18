Paris Müftüsü Oy Vermeye Çağırdı

Fransa İslam Konseyi eski Başkanı ve Paris Büyük Camii Müftüsü Dalil Boubakeur, Müslüman Fransız vatandaşlarına Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oy vermeleri için çağrıda bulundu.



Boubakeur yaptığı açıklamada aday ismi vermeden Müslümanların "vatandaşlar arası kardeşliğe" çağrıda bulunan adaya oy vermeleri, "uyumsuzluk ve nefret çağırısı" yapan adaya vermemeleri gerektiğini ifade etti.



Basına konuşan Boubakeur "oy vermek haramdır demek saçmalıktır" diyerek, oy vermenin aslında bir görev olduğunu vurguladı.



Paris Müftüsü "Oy kullanmak hem Müslüman hakkı hem de vatandaşlık görevidir. Büyük Paris Camii dini otoritesi olarak sorumluluğumuz olduğunun farkında olup Müslüman Fransız vatandaşlarına yoğun oy verme çağrısında bulunuyoruz." diye konuştu.



Müslüman toplumunda bazılarının Cumhuriyetin İslamla uyuşmadığını ve bu sebeple oy kullanmanın haram olduğunu ifade ettiğini söyleyen Boubakeur, bu kişilerin İslamı yanlış yorumladıklarını söyledi. - PARİS