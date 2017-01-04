Paris Metrosunda Irkçılık Yapan Chelsea Taraftarlarına Hapis Cezası





Fransa'nın başkenti Paris'te bir siyahinin metroya binmesine engel olup ırkçı tavırlar sergileyen 4 Chelsea taraftarı, 6 ila 12 ay tecilli hapis cezasına çarptırıldı.



Davacı Souleymane Sylla Paris'teki karar duruşmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı:



"Burada gördüğüm şey adalet duygusu. Adalet nihayet yerini buldu. Avukatıma ve bana destek veren derneklere teşekkür ediyorum. Sanıklar ırkçılık yapmadıklarını savunsa da herkes olan biteni gördü, ayrıca beden özür dilediler."



Souleymane Sylla'nın avukatı Jim Michel-Gabriel ise ırkçılığın cezalandırılmış olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



17 Şubat 2015'te meydana olayda, Şampiyonlar Ligi maçı için Paris'te bulunan bir grup Chelsea taraftarı metroya binmek isteyen Souleymane Sylla'yı ırkçı sloganlar eşliğinde iterek vagondan atmıştı.



Görüntülerin sosyal medyaya düşmesinin ardından Chelsea kulübü olayı kınayan bir açıklama yaparken, ırkçılıkla mücadele örgütleri saldırganların cezalandırılması için harekete geçmişti.



Auteur: euronews-tr



Tags: Irkçılık metrosunda Paris yapan cezası ırkçılık Chelsea taraftarlarına hapis Gepost: 04 januari 2017