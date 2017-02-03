Paris Louvre Müzesine Girmeye Çalışan Saldırgan Vuruldu

Fransa başkenti Paris'in ünlü Louvre Müzesi'ne girmeye çalışan bir saldırgan güvenlik güçleri tarafından vuruldu. Elindeki bıçakla müze civarında nöbette bulunan askerlere saldıran şahıs askerlerin 5 el silah atışından sonra durdurulabildi. Ağır yaralı olduğu bildirilen saldırganın sırt çantasında bir patlayıcı olmadığını açıklayan yetkililer şüphe duyulan ikinci bir şahsında tutuklandığını belirttiler. Fransa başbakanı Bernard Cazeneuve saldırının "terör" nitelikli olduğunu açıklarken, İçişleri Bakanı Bruno Le Roux Fransa içinde yapacağı bir yolculuğu iptal ederek olay yerine gitti. - Paris