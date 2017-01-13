Paris Konferansı İsrail ve Filistin Liderini Karşı Karşıya Getirdi

Filistin arasındaki barış çabalarının yeniden canlandırılmasına çare bulmayı hedefleyen 72 ülkenin katılacağı Paris konferansı Netenyahu ve Mahmut Abbas'ı karşı karşıya getirdi.



Pazar günü Paris'te başlayacak olan ve 72 ülkenin katılacağı konferansın iki devletli bir çözüm için yol haritası oluşturması bekleniyor.



Filistin tarafı Paris girişimini olumlu karşılarken, İsrail tarafı konferansın İsrail-Filistin görüşmelerine hiçbir katkı sağlamayacağını ileri sürerek bu konferansı reddetti.



Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, bu konferansın, iki ülke arasında iki devletli bir çözüm için ilerde yapılacak doğrudan yapılacak tartışmalara uluslararası destek sağlanması için bir referans sağlamayı hedeflediğini söyledi.



İsrail ve Filistin asıl toplantıda yer almayacak. Filisltin Başkanı Mahmut Abbas ve İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu konferanstan sonra sonuç hakkında bilgilendirilmek için Fransa'ya davet edildi.



Netanyahu daveti redderkken, Mahmut Abbası'ın gelişmeler hakkında François Hollande tarafından brifing almak üzere Paris gelmesi bekleniyor.



Son yıllarda, iki ülke arasındaki krizin çözülmesi konusunda, milletlerarası toplumun daha çok inisiyatif almasını için kampanya başlatan Filistinliler çok taraflı yaklaşımı iyi karşıladıklarını söyleyerek, iki taraf arasında yıllardır süren görüşmelerin, İsrail'in Filistin topraklarındaki işgalini sona erdirmediğini söyledi.



Filistin Yönetimi, Paris Konferansının iki devletli bir çözüme milletler arası bir onay vermesini umduklarını, bu da son ABD yönetimlerinin Orta doğu siyasetine bir temel oluşturacağını söyledi.



Filistin yönetimi, ayrıca Paris toplantısının, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 23 Aralıkta aldığı bir kararla çökertilmiş olan İsrail'in Filistin topraklarındaki yerleşim yeri yapmalarını kınama konusunda büyük bir fırsat olacağını söyledi. Diğer taraftan Netanyahu, Konferansı reddetti ve bu konferansın İsrail'i bağlamayacağını söyledi. - İSTANBUL