Paris Jocksonj Sütyen Giymeden Sokağa Çıktı.

Bir kaç gün önce en küçük kardeşinin sıhhati için endişelerini dilen getiren Micheal Jocson'nun kızı Paris jockson, dün Lons Angeles'te görüntülendi., Paris altına sütyen giymediği elbisesinin aldında göğüs uçlarına taktırdığı piercingleri ifşa etti.

Paris geçen hafta, başka bir yerde yaşayan 15 yaşındaki kardeşi için endişelendiği söylemişti.

Paris'in endişelerine rağmen 15 yaşındaki erkek arkadaşının okulda çok iyi bir öğrenci olduğu ve arkadaşalrı ile çok iyi bir ilişkisi olduğu belirtildi.



