Paris Hayatı

... Süre: 120 dk Yaş Sınırı: 7 yaşından küçük izleyicilerimizin çocuk temsilleri dışındaki temsillere getirilmemesini rica ederiz. Perde: 2 Perde Web Sitesi: https: //secure.dobgm.gov.tr/opera2013/weser2013.

Paris Hayatı

...


Süre: 120 dk


Yaş Sınırı: 7 yaşından küçük izleyicilerimizin çocuk temsilleri dışındaki temsillere getirilmemesini rica ederiz.


Perde: 2 Perde


Web Sitesi: https: //secure.dobgm.gov.tr/opera2013/weser2013.aspx'EserKodu=1720

7 yaşından küçük izleyicilerimizin çocuk temsilleri dışındaki temsillere getirilmemesini rica ederiz.


Detaylar :

İl : Ankara

İlce : Altindağ

Mekan : Ankara Devlet Opera ve Balesi

Mekan Adresi : Atatürk Bulvarı No: 20

Başlangıç Saati : 26.04.2017 20: 00: 00

Bitiş Saati : 26.04.2017 21: 00: 00

Kategori : Paris Hayatı

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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