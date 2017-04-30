Paris-2 Gemisinin Enkazına Dalış Yaptılar

ANTALYA'nın Kemer İlçesi'nde düzenlenen etkinlik kapsamında 1'inci Dünya Savaşı sırasında batırılan 'Paris-2' gemisinin enkazına dalış yapıldı.



Akdeniz Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı Sualtı Sporları Topluluğu tarafından Kemer Belediyesi desteğiyle bu yıl 11'incisi düzenlenen Uluslararası Kemer Paris-2 Dalış etkinliği dalışla devam etti. 1'inci Dünya Savaşı sırasında Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul komutasındaki topçu bataryası tarafından 13 Aralık 1917 tarihinde batırılan Fransız savaş gemisi 'Paris-2'nin Kemer açıklarında yaklaşık 30 metre derinlikteki enkazına dalış yapıldı. 19 üniversiteden 110 öğrencinin katıldığı etkinlikte daha önce 3 yıldız almış olan öğrenciler dalış gerçekleştirirken, ardından da yakın noktada bulunan resifte dalış yapıldı. Dalış sualtı fotoğrafçısı Adnan Büyük tarafından fotoğraflandı.



Dalış sonrası açıklama yapan AÜ Su Ürünleri Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Mehmet Gökoğlu, "Tarihe tanıklık ettik. Paris-2 geçtiğimiz yıllardaki ile aynı, herhangi bir değişiklik göremedik. Sualtı canlıları için de iyi bir mekan olmaya devam ediyor" dedi.



- Antalya