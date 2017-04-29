Paris 2 Etkinlikleri Temizlikle Başladı

Antalya'nın Kemer ilçesinde bu yıl 11'incisi düzenlenen Uluslararası Paris-2 Dalış etkinlikleri Ayışığı Koyu'ndaki deniz dibi ve sahil temizliğiyle başladı.



11. Uluslararası Paris-2 Dalış etkinlikleri Kemer ilçesinde başladı. Akdeniz Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı Sualtı Sporları Topluluğu tarafından düzenlenen etkinliğe katılan öğrenci ve öğretim üyelerinden oluşan dalgıçların deniz dibi taramasında geçen yıllara göre çok daha az atığa rastlandı. Etkinlikte otomobil lastiği, tekneden düştüğü tahmin edilen bir adet Türk bayrağı, mangal ızgarası gibi malzemeler dikkat çekti.



Birinci Dünya Savaşında Kaş ve Kemer'de İngiliz Ben My Cree, Alexandra ve Fransız Paris-2 savaş gemilerini 4 dağ topu ve emrindeki topçu birliği ile Akdeniz'in sularına gömen Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker anısına düzenlenen etkinliklerde, top bataryalarının ziyareti, konferans konuşmaları ve Paris-2 batığına dalış gerçekleştirilecek. 19 üniversiteden 110 öğrencinin katılacağı belirtilen etkinlik 1 Mayıs tarihinde sona erecek. - ANTALYA