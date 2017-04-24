"Parıldayan Magnet" ve "Sevimli Bebekler" tasarlayacaklar

Her hafta yenilenen konsepti ile çocukların kendilerine özgü tasarımlar yapıp yaratıcılıklarının gelişmesini sağlayan atölyelerin bu haftaki konsepti, ""Parıldayan Magnet Atölyesi" ve "Sevimli Bebekler Atölyesi".

Zorlu Alışveriş Merkezi'nin minik ziyaretçileri 29 Nisan Cumartesi günü "Parıldayan Magnet Atölyesi"nde magnet tasarlayacak, 30 Nisan Pazar günü "Sevimli Bebekler Atölyesi"nde ise oyuncak bebekleri, saçlarından yüz ifadesine, kıyafetlerinden ayakkabılarına, çoraplarından çantalarına kadar herşeyi diledikleri gibi tasarlayabilecekler.

Ücretsiz olan çocuk etkinlikleri, 12:00-14:00 saatleri arasında Zorlu Alışveriş Merkezi Metro Katı Çocuk Etkinlik Alanı'nda gerçekleşecek.

Her hafta sonu 12:00-18:30 saatleri arasında farklı grupların canlı müzik performansları ile Zorlu Alışveriş Merkezi'nde eğlence devam ediyor.