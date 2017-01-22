Parıldar'dan Köy Ziyaretleri

Yalova İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Suat Parıldar, ilçelerden sonra köy ziyaretlerine başladı.



Çiftçilerin ve hayvan yetiştiricilerinin sorunlarını yerinde dinlemek ve kısa sürede çözüm bulabilmek amacıyla köy ziyaretlerine devam eden Parıldar ve şube müdürleri, Sugörenli çiftçilerle bir araya geldi.



Ziyarette, Sugören Muhtarı Osman Karataş, Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Seyfi Eski ve Genç Çiftçi Projesi kapsamında geçtiğimiz günlerde hayvanlarını alan genç çiftçiler zeytin üretimi, arıcılık ve hayvancılıkla ilgili sorunlarını dile getirdi.



Çiftçilerin sorunlarını dinleyen Parıldar, hayvanlarını alan genç çiftçilerden hayvanların bakımını ihmal etmemelerini ve hayvanları bir an önce sigortalatmalarını istedi.



Parıldar, yetiştiricilik maliyetlerini azaltmak için köyde yem bitkileri konusunda çalışma yapacaklarını belirterek, "Arıcılık yapmak isteyenler için uygulamalı eğitimler verilecek. Zeytinde yaşanan sorun için örnek proje uyguladıkları bahçeye zeytin üreticileri götürülerek uygulamayı yerinde gösterebileceğiz. Çiftçiler gönüllü oldukları takdirde kol kola güzel projeler gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.



Parıldar daha sonra Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Seyfi Eski ile Kooperatif binasını gezerek kooperatif çalışmalarıyla ilgi bilgi aldı.