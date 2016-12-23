Pargesoft'un Sektördeki Konumu

Pargesoft Genel Müdürü Kaan Altunterim, Pargesoft'un sektördeki konumunu Wise TV'ye anlattı.



Altunterim, "Pargesoft, Microsoft'un Dynamics çözüm ortakları arasında ilklerden yada en büyüklerden hem ciro hem proje sayısı müşteri sayısı ve aynı zamanda müşteri memnuniyeti açısından kadrosunda barındırdığı profesyonel çalışanlar itibariyle de yine en büyük Dynamics iş ortaklarından biri. Tabi Dynamics ekosistemindeki bu konumumuz dışında pazardaki var olan diğer uluslararası ERP sağlayıcılarının çözüm ortaklarıyla da bir kıyaslama yapma fırsatımız oluyor dönem dönem. Bu firmaların pek çoğundan ölçek olarak büyük ama pazarda var olan daha önceden yatırım yapmaya başlamış uluslararası ERP çözüm ortaklarına da yaklaşan bir konumda Pargesoft. Yerli yazılım evlerinin çözüm ortaklarıyla kıyasladığınızda da tabi ki oldukça büyük bir ölçekte, hatta yerli yazılım evlerinin üzerinde çalışan sayısı ciro ve büyüklük söz konusu Pargesoft için" dedi.