Pargesoft'un Mevzuata Hakim Olmasının Getirdiği Avantajlı Yönler Neler?

Pargesoft Genel Müdürü Kaan Altunterim, Pargesoft'un mevzuata hakim olmasının getirdiği avantajlı yönlerinin neler olduğunu Wise TV'ye anlattı.



Altunterim, "Pargesoft aslında Microsoft'un Türkiye'ye eski adıyla iş çözümleri yeni adıyla Microsoft Dynamics ürün ailesindeki yatırımını başlattığı günden bu yana öncelikle Türkiye'ye bu çözümlerin yerelleştirilmesi çalışmalarında görevlendirilerek girmişti. Yerelleştirmenin ana bileşenlerinden biri Türkiye'nin vergi ve muhasebe mevzuatına bu sistemleri uyumlulaştırmak. Tabi o dönemde özellikle eski hesap uzmanlarının yeminli mali müşavirlerin desteğini alarak biz lokalizasyonunu bu sistemlerin Türkiye için sağladık. Sonrasında da mevzuattaki her yeni unsuru her değişikliği yakından izleyen ve bu mali müşavirlerin desteğiyle hızlı bir şekilde Microsoft ERP'lerine adapte eden bir rolümüz oldu. Bunu 2007'de sadece vergi ve muhasebe sistemiyle sınırlı tutmak dışında bir de bordro çözümünü ilave ederek taçlandırdık. O kapsamda da aslında günümüzde bu işin uzmanı bordrolamayı iş çözümlerinin merkezine alan müşterilerimiz oldu. Hem bu müşterilerin bizleri doğru en iyi sektör uygulamalarına yönlendirmesiyle hem de mevzuattaki her türden çeşitliliği yine mali müşavirlerimizin danışmanların desteğiyle takip ederek mevzuat alanında kendimizi en az mali müşavirler kadar yetkin hale getirebildik. Özellikle denetim ve danışmanlık endüstrisinde en büyük dört denetim firmasından üçü an itibariyle Pargesoft'un müşterisi, Pargesoft'un lokalize ettiği yerelleştirdiği ve mevzuata sürekli olarak adapte etmeye devam ettiği ERP çözümlerini kullanıyorlar. Bu firmalar da yine bizim mevzuatı takip etmemizde önemli çözüm ortaklarımız" dedi.