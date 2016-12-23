Pargesoft Müşterilerine Erp'ye Sorunsuz Bir Geçiş Sürecini Nasıl Sunuyor?

Pargesoft Genel Müdürü Kaan Altunterim, Pargesoft müşterilerine ERP'ye sorunsuz bir geçişi nasıl sunduğunu Wise TV'ye anlattı.



Altunterim, "ERP'ye sorunsuz geçebilmenin en temel gerekliliği doğru tanımlanmış ve gerçekçi proje kapsamı ve zaman planı. Eğer kapsam çok net tarif edilmemiş yada o kapsamı realize etmeye dönük takvim çok sağlıklı set edilmemişse projenin başarısız olma ihtimali yüksek. Dolayısıyla biz Pargesoft olarak öncelikle kapsamın mümkün olduğunca iyi tariflendiği iyi dokümante edildiği teşhis ve analiz aşamalarını önemsiyoruz. ve bu aşamalardan önce projenin tamamına ilişkin sonradan bizi zor durumda bırakacak taahhütleri müşterilerimize vermemeyi bir prensip edindik. Analiz ve teşhis aşamalarından sonra hangi kapsama hangi fazlandırma yaklaşımıyla ve takvimde realize edebileceğimizle ilgili daha somut taahhütler verebiliyoruz. Bu da müşterinin beklentisini doğru yönetmek, fazlandırma yaklaşımıyla projeleri devreye almak ki ERP yatırımlarına kalkıştıklarında beklentilerini ayakları yere basan, sağlıklı, doğru ifade eder durumda olamayabiliyorlar. Yani teknolojiden çok fazla şey bekliyor ama kendi organizasyonlarının yada süreçlerinin o beklenti ile uyumlu olup olmadığını yeterince doğru tahlil edemeyebiliyorlar. Biz burada ayakları yere basan bir proje yaklaşımını mümkün olduğunca uyguluyoruz" dedi.