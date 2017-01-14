Parçalanan Otomobilden Sağ Çıktılar: 3 Yaralı

Samsun'da yoldan çıkarak orta refüjdeki demir bariyer ile ağaca çarpıp parçalanan otomobilde bulunan 3 kişi kazayı yaralı olarak atlattı.



Kaza, Samsun'un Canik ilçesi Toptepe Mahallesi Atatürk Bulvarı bir alışveriş merkezinin karşısında saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ufuk Aslan (24) idaresindeki 55 LD 129 plakalı otomobil, Belediyeevleri istikametine seyir ederken direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu önce orta refüjdeki bankete, ardından demir korkuluklara ve daha sonra da ağaca çarptı. Takla atarak parçalanıp hurdaya dönen otomobilde bulunan sürücü Ufuk Aslan ile Yasin Öz(24) ve Emre Vural (24) kazayı yaralı olarak atlattılar. Yaralanan 3 kişi 112 Acil Servis ekiplerine ait ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındılar. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - SAMSUN