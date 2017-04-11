Parayı Düğün İçin Kullanmak Yerine 156 Yetime Bağış Yapan Çift

Hatay'da, Reyhanlı ilçesinde yaşayan Suriye asıllı öğretmen Ela Kavas, ilçede ikamet eden 32 yaşındaki Türkçe öğretmeni Mustafa Şanverdi düğün yapacakları bütçeyle 156 yetime bağışta bulundu.



Sade bir tören düzenleyen öğretmen çift Reyhanlı'da Suriyeli yetimlerin barındığı merkezdeki 156 çocuğa kıyafet desteği verdi.



Annesini bombalı saldırıda kaybettikten sonra kardeşi ve babasıyla Reyhanlı'ya sığınan Ela Kavas neden böyle bir karar aldıklarını şu cümlelerle anlattı;









Bizim memlekette kardeşi vefat eden kişiler düğün yapmaz, sade bir nikah töreni yapar. Bizler de şehit olan Suriyelileri kardeşlerimiz bildik. Bu yüzden şu an düğün salonunda değil bir yetimhanedeyiz.

