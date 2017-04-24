Paraşütçüler 23 Nisan'ı Efes'te Kutladı

Türk Hava Kurumunun (THK) ev sahipliğinde İzmir'deki Efes Havacılık Eğitim Merkezinde atlayış sezonunu açan Uluslararası Hava Sporları Federasyonu (FAI) lisansına sahip paraşütçüler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.



THK'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, paraşütçüler atlayış sezonu açılışı için THK Efes Havacılık Eğitim Merkezinde bir araya geldi.



23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı gösterileri kapsamında gökyüzünü renklendiren paraşütçüler, ay yıldızlı Türk bayrağını dalgalandırdı. Atlayışların ardından 2017-2018 döneminde paraşüt sporu için Türkiye'de planlanan projelerle ilgili seminere katılan FAI lisansına sahip 50 amatör paraşütçü, görüş ve önerilerini iletti.



THK Havacılık ve Eğitim Müdürü Bekir Akyüz, kurumunun ev sahipliğinde düzenlenen bu etkinlikle 23 Nisan'ı coşkuyla kutlamayı ve yeni sezonu açmayı hedeflediklerini belirtti. Gelecek yıl için birçok "FAI A bröveli paraşütçü" yetiştirmeyi hedeflediklerini ve istekli bütün gençleri havacılıkla ücretsiz buluşturmayı arzuladıklarını ifade eden Akyüz, THK'nın Türkiye'nin havacılık federasyonu yükümlülüğünü taşıdığına işaret etti.



Akyüz, sportif havacılık branşlarında verilen eğitimlerin önemini hatırlatarak, paraşütün de bunlardan biri olduğunu kaydetti.