Parasını Alamayan İşçi İnşaatta İntihara Kalkıştı

SAMSUN'da bunalıma giren inşaat işçisi Mustafa Aktaş, çalıştığı inşaatın en üst katına çıkarak atlayacağını söyledi. Ardından ikna edildi.



Olay Bafra İlçesi Altınyaprak Mahallesi'nde bulunan bir inşaatta meydana geldi. Parasını alamadığını öne süren 45 yaşındaki Mustafa Aktaş, çalıştığı inşaatın en üst katına çıktı. Durumu gören diğer inşaat çalışanları polisi arayarak yardım istedi. Olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri gelerek güvenlik önlemi aldı. Polis ekipleri Aktaş'ın yanına giderek ikna çalışmalarına başladı. Mustafa Aktaş polisin ikna çabası sonucu eyleminden vazgeçerek bulunduğu yerden indi. Ardından sağlık kontrolü için ambulansla Bafra İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - Bafrasamsun