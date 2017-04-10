Gaziantep'te, Parasını Alamayan İnşaat İşçisi İntihara Kalkıştı

Gaziantep'te, parasını alamadığını iddia eden inşaat işçisi 32 yaşındaki D.K., çalıştığı inşaatın 11'inci katına çıkarak intihara teşebbüs etti.

PARASINI ALAMADIĞINI VE İŞTEN ÇIKARILDIĞINI İDDİA ETTİ

Olay, sabah saatlerinde Akkent Mahallesi'nde yapımı devam eden Şehir Hastanesi inşaatında meydana geldi. İddiaya göre, parasını alamadığı ve işten çıkarıldığını öne süren D.K., çalıştığı inşaat alanında bulunan bir binanın 11'inci katına çıktı. İntihar edeceğini söyleyen D.K'yi fark edenler durumu polise ve itfaiyeye bildirdi.

İKNA EDİLEREK AŞAĞIYA İNDİRİLDİ

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çevrede önlem alırken, polis ekipleri de uzun süre konuştuktan sonra D.K.'yi ikna ederek aşağı indirdi. D.K. inşaattan indirildikten sonra ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.