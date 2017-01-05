Paranın Tarihine Işık Tutan Kongre

Koç Üniversitesi çatısı altında hizmet veren Antalya Kaleiçi'ndeki Suna- İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Merkezi'nde (AKMED), ikinci uluslararası para tarihi ve nümismatik kongresi düzenlendi.



Akdeniz coğrafyasıyla sınırlı tutulan kongrenin açılışına Vali Yardımcısı Hüseyin Ece ile İnan Kıraç'ın da bulunduğu çok sayıda davetli katıldı. Koç Üniversitesi ÖJğreatim Üyesi ve AKMED Direktörü Prof. Dr. Oğuz Tekin, ikincisi bu yıl gerçekleştirilen kongreyle ilgili bilgi verdi. Prof. Dr. Tekin, kongrede Akdeniz'in çevresinde yer alan tüm ülkelerdeki sikkelerle ekonomi tarihilin tartışıldığını söyledi. Kongreye nümismatik uzmanlarının yanı sıra tarihçilerin ve sanat tarihçilerinin katıldığını aktaran Prof. Dr. Tekin, 'Sikkenin icat edildiği dönemden itibaren, ki bundan yaklaşık 2 bin 700 yıl öncesiydi bu. Para Batı Anadolu'da Lidya Krallığında icat edilmişti. O tarihten bu yana Akdeniz'i çeviren bütün uygarlıklardaki devletlerin silkeleri bu kongrede ele alınıyor. Sadece eski Yunan, Roma, Bizans yok. İslami sikkeler de anlatılıyor. Mesela Selçuklu sikkeleri, beylikler, Osmanlı sikkeleri, Abbasi sikkeleri gibi çok değişik çerçevede konular ele alınıyor" dedi. ongreye çoğunluğu yabancı 50 civarında bilim insanının katıldığını belirten Prof. Dr. Tekin, sunulan bildirilerin bir kitap haline getirileceğini de açıkladı. Nümismatiğe Türkiye'de yeni yeni merak uyanmaya başladığını anlatan Prof. Dr. Tekin, uluslararası düzeyde ve İngilizce yapılan kongrenin bir diğer amacının Antalyalılara sikke bilincini anlatıp farkındalık yaratmak olduğunu söyledi. Prof. Dr. Tekin, sikkeler çok küçük objeler oldukları için yurt dışına kaçırılabilen en kolay parçalar olduğunu söyledi.



Avrupa ve Amerika'daki müzayede firmalarının satışlarında Türkiye kökenli pek çok sikke olduğunu da anlatan Prof. Dr. Tekin, 'Bunlara engel olamıyoruz. Ama birtakım polisiye tedbirler varsa ve alınıyorsa duyum alındıysa Kültür ve Turizm Bakanlığı onların peşine düşüyor ve getiriyor. Sonuçta işin ucunda para var. O objeye para olarak bakıldığı için elinde bir şekilde bir sikke olan onu müzeye teslim etmek yerine 'Ben bundan nasıl para kazanırım, nasıl değerlendiririm' diye bakıyor. Ülkemize ait bu değerlerin korunmasını ilkokuldan başlayarak eğitimli nesillerle aşabiliriz" diye konuştu.



4 gün sürecek kongrede, para kavramının ortaya çıkışıyla en erken sikkelerden başlayarak, Bizans döneminin sonuna kadar Akdeniz'e damgasını vuran kültürlerin para ve ekonomi tarihi ele alınacak. Akdeniz Dünyası'na ilişkin para tarihi ve nümismatik konularında çalışan bilim insanları konferansta özgün araştırma sonuçlarını paylaşacak.