Paranın Sahte Olduğunu Son Anda Fark Etti

Eskişehir'in Günyüzü ilçesinde, müşterisinin verdiği paranın sahte olduğunu anlayan bir market sahibi dolandırılmaktan son anda kurtuldu.



Edinilen bilgiye göre olay, Günyüzü ilçesi Kayakent Mahallesinde meydana geldi. Sabah saatlerinde Hüseyin Sarıkaya'nın sahibi olduğu marketin önünde duran tırın şoförü, içeride ihtiyaçları için alışveriş yaptı. Ardından aldığı ürünlerin parasını ödemek için kasaya gelen tır şoförü, elinde bulunan sahte 4 adet 10 TL'lik sahte banknot paraları market sahibine verdi. İlk başta durumu anlamayan market sahibi Sarıkaya, paraları kasaya koyarken sahte olduğunu fark etti. Tır şoförüne paranın sahte olduğunu söyleyen Hüseyin Sarıkaya'ya müşterisi de "Ben de bu parayı başkasından para üstü olarak aldım. Siz söyleyene kadar da paranın sahte olduğunu bilmiyordum" diyerek kendisini savundu. Müşteri, gerçek paraları vererek alış verişini tamamlayıp marketten ayrılırken, iş yeri sahibi de kendisinde kalan paralarda delikler açarak kullanılmaz hale getirdi. - ESKİŞEHİR