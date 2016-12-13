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Paramparça Son Bölümü Yayınlandı mı? Paramparça 84. Bölümü Ne Zaman?

Paramparça Son Bölümü Yayınlandı mı? Paramparça 84. Bölümü Ne Zaman?

Dün akşam Star TV yayın akışında Paramparça var mıydı? Pazartesi ekranda olması beklenen Paramparça 84. bölümü yayınlandı mı? Paramparça yayından kaldırıldı mı? Paramparça neden yayınlanmadı?

Paramparça Son Bölümü Yayınlandı mı? Paramparça 84. Bölümü Ne Zaman?

Dün akşam 84. bölümü yayınlanması beklenen Paramparça dizisi 12 Aralık Pazartesi Star TV yayın akşından kaldırıldı. 84. bölümün fragmanı yayınlanmasına rağmen bölüm son anda yayınlanmadı. Peki Paramparça son bölümü tam olarak ne zaman yayınlanacak? 84. bölümü neden yayınlanmadı? İşte detaylar.

Paramparça dizisinin yönetimi haberi Twitter'dan duyurdu. Terör nedeniyle yeni bölümün yayın akışında yer almayacağı açıklaması yapıldı. Dizinin yapımcısı Endemol Shine Türkiye "Milletimizin başı sağ olsun.
Dizimiz şehitlerimizin acısını paylaştığımız bu gün yayınlanmayacaktır." açıklamasını yaptı.

Paramparça 84. yeni ve son bolümü gelecek 19 Aralık Pazartesi günü Star TV ekranlarında olacak.

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