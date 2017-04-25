Paramotorcudan özel Çanakkale uçuşu



EDİRNE - 24-25 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilen Çanakkale Kara Savaşları'nın 102. yılı nedeniyle Tekirdağ Doğa Sporları ve Havacılık Kulübü Başkanı Arslan Hamza Algül, paramotoruyla gerçekleştirdiği özel uçuşla Gelibolu yarımadasını havadan görüntüledi. Bu yıl, şafak ayininin yapılacağı Anzak koyunu da havadan görüntüleyen Algül, Anzakların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Tekirdağ Doğa Sporları ve Havacılık Kulübü Başkanı Arslan Hamza Algül, Çanakkale Kara Savaşları'nın 102. yılı nedeniyle Türk Bayraklı paramotoruyla özel bir uçuş sergiledi. Asya ve Avrupa kıtalarının bir birbirine bağlandığı iki kıtayı paramotoruyla uçarak geçen Algün, bir ilki gerçekleştirdiğini söyledi.

Dur Yolcu Anıtı, Şehitler Abidesi, Anzak Koyu, Anafartalar, Conk Bayırı, 57'nci Alay Komutanlığı alanlarını havadan görüntüleyen Algül, Gelibolu Yarımadasını üzerinde 6 saat uçuş gerçekleştirdiğini söyledi. Algül'ün Türk Bayrağınla gerçekleştirdiği özel uçuş, Anzak koyunu ziyaretine gelen Anzaklar tarafından büyük coşkuyla karşılandı. Anzaklar, Algül'ün uçuşunu el sallayarak karşıladılar.