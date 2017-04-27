Paraguay Ekibi, Yenilediği Tribündeki Ağacı Kesmedi

Paraguay alt lig ekiplerinden Resistencia, maçlarını oynadığı Tomas Begon Gorea Stadı'ndaki tribünleri yeniledi.

AĞACI ELLEMEDİLER

Kırmızı-Mavili ekip, eski tribününde bulunan ve stadyumun simgesi haline gelen ağacı ise yenileme çalışmasında kesmedi. Sembol ağaç, yeni statta kale arkasındaki yerinde hayatına devam ederken, bu olay ise dünya kamuoyunda takdirle karşılandı.