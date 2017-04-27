Paraguay Ekibi, Yenilediği Tribündeki Ağacı Kesmedi
Paraguay alt lig takımlarından Resistencia, tribününü yeniledi. İşin ilginç yanı ise, eski tribününde yer alan ağacı kesmeyerek yeni tribünlere geçmesi oldu.
Paraguay alt lig ekiplerinden Resistencia, maçlarını oynadığı Tomas Begon Gorea Stadı'ndaki tribünleri yeniledi.
AĞACI ELLEMEDİLER
Kırmızı-Mavili ekip, eski tribününde bulunan ve stadyumun simgesi haline gelen ağacı ise yenileme çalışmasında kesmedi. Sembol ağaç, yeni statta kale arkasındaki yerinde hayatına devam ederken, bu olay ise dünya kamuoyunda takdirle karşılandı.
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