Paraguay'da "Zırhlı Araç Soygunu" Soruşturmasında 10 Gözaltı

SAO Paraguay'ın Brezilya sınırındaki Ciudad del Este kentinde yaşanan zırhlı araç soygunuyla ilgili soruşturma kapsamında 10 Brezilyalının gözaltına alındığı bildirildi.



Brezilya Foz do Iguaçu federal polisi adına düzenlenen basın toplantısında konuşan Polis Şefi Fabiano Bordignon, yakalanan 10 Brezilyalının pazartesi sabahı Ciudad del Este'de zırhlı para taşıma aracı soygununa katılan 50 kişi arasında bulunduğunu söyledi.



Bordignon, olay günü öğleden sonra Brezilya'nın Paraguay sınırına yakın Itaipulandia bölgesinde çıkan çatışmada üç soyguncunun öldürüldüğü, iki soyguncunun ise yaralı ele geçirildiği bilgisini verdi.



Polis Şefi Bordignon, soygundan bu yana "çalınan bir polis aracı ile 7 araç, iki tekne, 5 tüfek, 50 kalibrelik makineli tüfek, 7 kilogram patlayıcı, çok sayıda mühimmat, kurşun geçirmez yelekler, biri dolu olmak üzere boş para poşetleri, dolar ve real" ele geçirildiğini aktardı.



Söz konusu paraların Itaipulandia'ya bağlı Sao Jose do Itavo bölgesinde bir evde ele geçirildiğini açıklayan Bordignon, bunların şahitler huzurunda mühürlenerek torbaya konulduğunu ifade etti.



Arama alanını genişlettiklerini ve bu bölgede suçlular olduğuna inandıklarını dile getiren Bordignon, "Sao Paulo'dakileri de içeren diğer soygunlarla benzerlikler, eylemin PCC (bir suç şebekesi) tarafından organize edildiğine inandırıyor. Bu tür bir suç amatörler için değil." dedi.



"400'den fazla polis suçluları arıyor"



Brezilya'nın Paraguay sınırındaki Parana eyaletinin Kamu Güvenliği Müdürü Wagner Mesquita ise 400'den fazla polis ve 4 helikopter ile suçluları yakalama çalışmalarının devam ettiği bilgisini paylaştı.



"Banka soygunlarında olduğu gibi her grup kaçış rotasını belirler. Bu gruplardan bir bölümünü elimizde tutuyoruz ve diğerlerini arıyoruz; bu nedenle bilgiler her an değiştirilebilir." ifadesini kullanan Mesquita, operasyonların çevik bir şekilde gerçekleştirilebilmesi ve şüphelilerin yakalanması için sınır bölgesindeki polis güçleri arasında ortak bir eylem protokolünün bulunduğunu belirtti.



Mesquita, soruşturmaların doğrudan Foz do Iguaçu'daki federal polis karakolunda kurulan bir kriz yönetimi komitesinden koordine edildiğini sözlerine ekledi.



"Çalınan para 8 milyon dolardan fazla değil"



Brezilya Devlet Başkanı Michel Temer de konuya ilişkin açıklamasında, Adalet Bakanı Osmar Serraglio'ya Federal Polis Teşkilatını Paraguaylı yetkililerin emrinde, soygunla ilgili soruşturma yapmak için görevlendirmesi talimatını verdiğini belirtti.



Temer açıklamasında, "Federal hükümet, ulusal alanda halihazırda yürürlükte bulunan polis eylemlerinin gelişmelerini izlemektedir. Hükümet, Paraguay makamlarının şu anda yürüttüğü soruşturmaları gerekli tüm kaynaklarla destekleyecektir." ifadelerine yer verdi.



Soygundan sonra yapılan ilk açıklamalarda çalınan paranın 40 milyon dolara yakın olduğu kaydedilmişti ancak zırhlı para taşıma aracı şirketinden yapılan açıklamada bu miktarın 8 milyon doları geçmeyeceği duyuruldu.



Paraguay-Brezilya sınırındaki Ciudad del Este kentinde geçen pazartesi günü 50 soyguncunun gerçekleştirdiği zırhlı para taşıma aracı soygununda bir polis memuru yaşamını yitirmiş, biri soygun sırasında olmak üzere toplam 4 soyguncu polisle girilen çatışmalarda öldürülmüştü.