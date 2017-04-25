Paraguay'da Yüzyılın Soygunu: 40 Milyon Dolar Çaldılar

Paraguay'da en az 50 kişi tarafından güvenlik şirketi merkezine gerçekleştirilen soygunda 40 milyon dolar çalındı. Güney Amerika ülkesi Paraguay'ın Brezilya sınırında bulunan Ciudad Del Este kasabasındaki Prosegur adlı güvenlik şirketi merkezi en az 50 kişi tarafından soyuldu. Binaya büyük kalibre silahlar ve patlayıcılar kullanılarak giren saldırganlar, kasa dairesini soydu. Yetkililerin, "yüzyılın soygunu" olarak adlandırdığı soygunda 40 milyon dolar çalındı.



Emekli polis komiseri Antonio Gamarra, "Bu soygun, onlarca insanın dahil olduğu bir çok silahın, patlayıcının ve aracın kullanıldığı bu zamana kadar gerçekleştirilmiş en büyük soygun" dedi. Emniyet yetkilisi Arsenio Correa, soygunun 3 saat sürdüğünü ve 50 kişilik bir çete tarafından gerçekleştirdiğini ifade etti. Soygun sırasında çıkan çatışmada 1 polis memurunun öldüğünü ve yaralanan 3 kişinin de bölge hastanesine götürüldüğünü belirten Correa, soyguncuların kaçışlarını kolaylaştırmak için keskin nişancı kullandığını ve 10 aracı kundakladığını belirtti.



Görgü tanıkları saldırganların Portekizce konuştuklarını ve sınırda bulunan bir bölgedeki çete üyeleri olabileceğini dile getirdi. Her iki ülke polisinin, zanlıların yakalanması için ortak çaba gösterdiği bildirildi. Araçlar ve silahlara el konulduğu aktarıldı.



(İHA)