Paraguay'da Tartışmalı Anayasa Değişikliği Teklifi Reddedildi

Güney Amerika ülkesi Paraguay'da protesto gösterilerine yol açan anayasa değişikliği teklifi reddedildi.



BBC'nin haberine göre, ülkede ay başında kongre binasının ateşe verilmesine kadar varan protesto gösterilerine neden olan ve devlet başkanının ikinci kez seçilmesini öngören anayasa değişikliği teklifi, kongrenin alt meclisinde oy çokluğuyla reddedildi.



Paraguay'da yaklaşık bir ay önce Senato'da yapılan gizli oylamada, devlet başkanının ikinci kez bu göreve seçilmesini öngören teklif kabul edilmiş, ardından başkent Asuncion'da gösteriler düzenlenmişti.



Göstericilerle polis arasında çatışmalarda çok sayıda kişi gözaltına alınmış, yaralananlar olmuştu.



Senato Başkanı Roberto Acevedo, teklifin oylamaya sunulmasındaki süreçte Senato kurallarının ihlal edildiğini ve Yüksek Mahkemeye oylamanın iptali için itirazda bulunduğunu açıklamıştı.



Paraguay Devlet Başkanı Horacio Cartes tasarı onaylansa bile bir daha aday olmayacağını açıklamıştı.



Paraguay'da devlet başkanının görev süresi 5 yıl. Ülkede bir sonraki devlet başkanlığı seçimleri 2018'de yapılacak.