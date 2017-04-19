Para Vermeyince Silahla Vurdular" İddiası Yalan Çıktı

Samsun'da kendisinden para isteyen şahısların silahlı saldırısına uğradığını iddia eden gencin yalan söylediği ortaya çıktı.



Samsun'da dün akşam 22.30 sıralarında özel araçla Gazi Devlet Hastanesine kaldırılan ve sağ bacağından tabancayla vurularak yaralandığı belirlenen C.B. (28) tedavi altına alınmıştı. Sanayide bir mobilyacıda çalıştığı öğrenilen C.B., Samsun'daki hayvanat bahçesi yanında kendisinden tanımadığı 2 kişinin para istediğini, parasının olmadığını söyleyince de silahla ateş açarak yaraladıklarını söylemişti.



Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri yaptıkları araştırma sonucu C.B.'nin yalan beyanda bulunduğunu tespit etti. Yapılan araştırmada C.B.'nin Samsun'dan arkadaşı O.A. tarafından özel araçla Ordu'nun Fatsa ilçesine götürüldüğü ve silahlı saldırının Fatsa ilçesindeki sahilde meydana geldiği belirlendi. Yaralı C.B.'nin arkadaşı tarafından Fatsa'daki hastane yerine Samsun'daki Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldığı öğrenildi.



Polis olayla ilgili araç sürücüsü O.A.'yı gözaltına aldı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen O.A., savcıya ifade verdikten sonra serbest bırakılırken, soruşturmanın devamı için Fatsa polisine teslim edildi.



Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN