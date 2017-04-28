Para Piyasası Fonlarının En Büyüğü Artık Çinli!

Alibaba'nın kurduğu Yu'e Bao, yönettiği 165 milyar dolarlık para piyasası fonuyla Amerikan JP Morgan'ın 150 milyar dolarlık fonunu geride bırakarak dünyanın en büyüğü oldu.

Para Piyasası Fonlarının En Büyüğü Artık Çinli!

Alibaba'nın kurduğu Yu'e Bao, yönettiği 165 milyar dolarlık para piyasası fonuyla Amerikan JP Morgan'ın 150 milyar dolarlık fonunu geride bırakarak dünyanın en büyüğü oldu.

Kaynak: Dunya.com

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