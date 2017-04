Para Geçmeyen Tek Atölye

Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, 80 yaşındaki Nurten Hekimoğlu'nun önderliğinde gönüllülük esasına göre çalışan terzi atölyesini ziyaret etti. Paranın geçmediği atölyede 18 kadın dikiş makinesiyle eski elbiseleri yeniliyor.



Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve eşi Mehtap Yılmaz, Nurten Hekimoğlu'nun terzi atölyesini ziyaret etti. Yılmaz ailesi, eski elbise ve çaputların nasıl yeni hale getirildiğinin öyküsünü dinledi. Gönüllülük esasına göre çalışan atölyeye Başkan Yücel Yılmaz'ın talimatı ile Karesi Belediyesi destek verecek.45 yıl önce Yaşlılar Bakım Huzur Evini Koruma Derneği'nde gönüllü olarak aktif rol alan Nurten Hekimoğlu, insanlara bire bir hizmet vermeyi sevdiği için Anneler Derneği'nde de görev almaya başladı. En son olarak da Karaoğlan Mahallesi Karaoğlan caddesi üzerindeki Melek apartmanını terzi atölyesine çevirdi. Hekimoğlu, 25 yıldır kendi evinde, son 6 yıldır da atölyede yıpranmış elbise gibi ürünleri kesip biçerek yeniden kullanıma sunuyor. Tek başına çıktığı bu yolda 18 kadınında katılımı 5 dikiş makinesi ile seri üretime geçen Nurten Hekimoğlu, üretilen tüm ürünleri ücretsiz olarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.



Yaradılış olarak insanlara karşı elinin hep açık olduğunu vurgulayan Nurten Teyze, "Yıllardır ben yaptığım işe sahiplendim. Ben 25 senedir burada çok mutluyum. Benim 3 kızım bir de oğlum var, sağ olsunlar onlar da beni destekliyor. Ben bu atölyede çalışan tüm kadınlarımızın da annesiyim. Atölyemize her geleni anne sıcaklığı ile karşılıyorum. Kadınlarımızla en ufak kumaşı dahi değerlendiriyorum. Eskiyi yeni yapıyoruz. Eski kumaşlardan cüzdan, kalem kutusu, etek elbise hepsini yapıyoruz. Sadece Balıkesir merkeze değil Dursunbey'in, Bigadiç'in dağ köylerine kadar ürünlerimizi gönderiyoruz. 70 kamyondan fazla ürün gönderdim. Atölyemizde çalışan kadınlarımızın hepsi gönüllü, onlar için burası tam bir terapi merkezi haline geldi" dedi.



Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, yerel yönetimlerin desteği dışında bireysel çabalarla gönüllülük esasına göre kurulan bu tür atölyeleri her zaman desteklediklerini söyledi.



"Her kadın, bizim için değerli ve önemlidir" diyen Başkan Yılmaz, kadın istihdamını da önemsediklerini vurgulayarak, "Kadının iş hayatında daha fazla yer alması toplumda konuştuğumuz hangi sorunlu konular varsa hepsinin azalması demektir. Bu nedenle yerelde kadınların iş gücüne ve üretime katılımlarını arttırmak için büyük çaba sarf ediyoruz. Kalkınma yerelden başlar. Biz kadınlar için el ele mücadele edeceğiz. Güçlü Türkiye için kadınlarla her yerde hep birlikte olacağız" açıklamasında bulundu. - BALIKESİR