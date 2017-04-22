Para Dolu Pantolunun Ceplerini Boşalttı Sonra Çöpe Attı

Avcılar'da sabaha karşı bir evin pencere camını tornavida ile açan hırsız, evdeki 2 cep telefonu, araç, ev sahibinin işyeri kasa anahtarı ve bir senedi çaldıktan sonra aldığı pantolonla binadan indi.



Hırsız yanında götürdüğü içinde 13 bin 500 TL para ve kredi kartları bulunan pantolonu dışarıda boşalttıktan sonra çöp konteynerine attı.



Hırsızlık, Mustafakemal Paşa Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi Lale Sokak'ta meydana geldi. Saat 04.00 sıralarında Zakir Doğan'ın birinci katında meydana geldi. Binanın arka tarafında girişteki evin demir parmaklıklarına çıkan hırsız bir üst kattaki mutfağında bulunan PVC pencereyi tornavida ile açarak içeri girdi. İçeride 8 kişi bulunan evdekileri uyandırmadan bütün odaları dolaşan hırsız 2 cep telefonu, 10 bin TL'lik çek, 8 kredi kartı ve ev sahibinin bitişikteki manav dükkanına ait çelik kasanın anahtarlarını aldı. Hırsız ev sahibi Doğan'ın pantolonunu yanına alarak geldiği gibi binadan çıkarken dışarıda çevreyi kontrol ettikten sonra ceplerindeki 13 bin 500 TL'yi aldı, paraların bir bölümünü ayakkabısına koydu. Hırsız daha pantolonu konteynere atarak uzaklaştı. Ev sahibi Doğan, hırsızın dışarıdaki görüntülerini kopyasını polise verdiği yandaki manav dükkanının güvenlik kameralarından izlerken, "Ben hiçbir zaman bu kadar parayı yanımda bulundummadım. Sattığım arabanın 6 bin lirasını akşam getirdiler.Ayrıca sabah kredi ödemelerim vardı. ATM'ler sadece bir miktar parayı kabul edebiliyor o yüzden bankaya yatıramamıştım. Perişan olduk. Hırsızın kısa sürede yakalanmasını bekliyorum" dedi.



Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri hırsızı tespit edip yakalamak için çalışma başlattı.