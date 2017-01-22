Papua Yeni Gine'de 8 Şiddetinde Deprem

ABD Jeolojik Gözlem Merkezi, Güneybatı Pasifik ülkelerinden Papua Yeni Gine'de 8 şiddetinde bir deprem gerçekleştiğini duyurdu.

Papua Yeni Gine'de 8 Şiddetinde Deprem

ABD Jeolojik Gözlem Merkezi, Güneybatı Pasifik ülkelerinden Papua Yeni Gine'de 8 şiddetinde bir deprem gerçekleştiğini duyurdu. Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi, Papua Yeni Gine ve çevredeki adalarda, yeryüzünden 167 kilometre derinliğinde gerçekleşen depremin dev boyutlu dalgaları tetikleyebileceği uyarısında bulundu. - York

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