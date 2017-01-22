Papua Yeni Gine'de 8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından tsunami alarmı verildi.

175 BİN NÜFUSLU KENT SALLANDI

Amerika Deprem Araştırma Enstitüsü'nün aktardığı bilgilere göre, başkent Arawa şehrinin 40 kilometre batısında, 175 bin nüfuslu Bougainville şehrinde ve yerin 167 kilometre derinliğinde 8,0 büyüklüğünde deprem oldu.

3 SAAT İÇİNDE TSUNAMİ BEKLENİYOR

Pasifik Tsunami Merkezi'nden yapılan açıklamada, Papua Yeni Gine, Solomon Adaları ve Endonezya'yı 3 saat içerisinde etkileyecek bir tsunami beklendiğini bildirdi.