Papen Mustafa' Futboldan Kopamıyor

BURAK AKAY - Fransızların ünlü golcüsü Jean-Pierre Papin'e benzerliği nedeniyle "Papen Mustafa" lakabıyla tanınan ve son olarak amatör lig ekiplerinden Ayvacık Belediyespor'a transfer olan eski Galatasaraylı futbolcu Mustafa Kocabey, "Burada olmaktan dolayı gerçekten çok mutluyum. Yaşım 43 olsa da futboldan hiçbir zaman kopmadığımı herkes biliyor. Ayvacık'ta bilgi ve birikimlerimi buradaki arkadaşlarıma verebilirsem ve bu yaşta da futbol oynanabileceğini gösterebilirsem ne mutlu bana." dedi.



Kocabey, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 4 kez Çanakkale Dardanelspor'a transfer olduğunu, bu kez Çanakkale Süper Amatör Lig'de mücadele veren Ayvacık Belediyespor için Çanakkale'ye geldiğini söyledi.



Çanakkale'ye yıllar sonra yeniden gelmesi nedeniyle çok mutlu olduğunu ifade eden Kocabey, şöyle konuştu:



"Bu kez Ayvacık gibi güzel bir ilçeye geldim. Burada uzun yıllardır süren dostluklarımız vardı. Otomotiv yedek parça işi yapan Saffet Aksoy arkadaşım buraya gelişime çok ön ayak oldu. Ayvacık Belediye Başkanımız Ünal Şahin de çok destek verdi ve beni Ayvacık Belediyespor'a kazandırdılar. Burada olmaktan dolayı gerçekten çok mutluyum. Yaşım 43 olsa da futboldan hiçbir zaman kopmadığımı herkes biliyor. Sosyal medya üzerinden beni takip edenler bunu çok iyi biliyor. Hala futbol oynadığımı, hala kendime çok iyi baktığım biliniyor. Ayvacık'ta bilgi ve birikimlerimi buradaki arkadaşlarıma verebilirsem ve bu yaşta da futbol oynanabileceğini gösterebilirsem ne mutlu bana. İnşallah bunu Ayvacık'ta başarabileceğiz diye düşünüyorum."



"Ben hiçbir zaman bir ayrım yapmadım"



Galatasaray'ın altyapısından yetiştiğini anlatan Kocabey, 1992-1993 sezonunda, dönemin teknik direktörü Karl Heinz Feldkamp tarafından A takıma alındığını hatırlattı.



Kocabey, bir futbolcunun kendisini görmek istediği tüm takımlarda ve liglerde mücadele verdiğini, şuanda amatör bir lig takımında forma giyeceğini vurgulayarak, şöyle devam etti:



"Ben bugüne kadar bir futbolcunun hayatı boyunca oynayabileceği en üst düzeyde oynadım. Şuanda en üst düzey şampiyonlar ligi. Şampiyonlar liginde forma giydim. Tabii ki amatör liglerde de oynadım. Ben hiçbir zaman bir ayrım yapmadım. Zaten her zaman mütevazi bir hayat yaşadığım için şampiyonlar liginde oynadım burada oynamam gibi bir tavır içine girmedim. Her gittiğim kulüpte de oynadım. Her zaman işimi yaptım. Gollerimi attım, atmaya çalışıyorum, atmaya da devam edeceğim. Bu kulübe de o yüzden geldim zaten. Mevcut bilgi birikimimi, tecrübelerimi takımdaki genç arkadaşlarıma aktarabilirsem gerçekten çok mutlu olacağım. Futbolculuğun yanında, hocalık olabilir, danışmanlık olabilir her türlü yardıma hazırım ben."



"Türk futbolunun durumu çok iç açıcı değil"



Türkiye'nin, son yıllarda Avrupa ve dünya şampiyonalarında özlenen başarıyı yakalayamadığını dile getiren Kocabey, şunları kaydetti:



"Eğer Türkiye liginin kalitesini ispatlaması için oralarda olması gerekiyor. Son zamanlarda gittiğimizde üst turlara çıkma şansı da bulamıyoruz. Şuanda Türk futbolunun durumu çok iç açıcı değil. 'Türkiye Süper Ligi' diyoruz ama, ben bunun normal bir lige döndüğünü düşünüyorum artık. Türk futbolunda eski performansa gelebilmemiz için altyapıya çok büyük önem vermemiz gerekiyor. Çünkü bizim zamanımızda altyapıdan gelen futbolcular her zaman çok değerliydi. Bu futbolcular da her zaman değer kazandırıyordu ülke futboluna. Bunları yetiştiren artık hocalarda mı suç ya da federasyonda mı? Başkalarında mı? Bilemiyorum. Buna Türk futbolunun geleceği için acil çözüm bulunması gerekiyor. Türkiye liginden 'Süper Lig' diye bahsediyoruz ama süperle pek bir alakası yok."



"Yeni 'Papen Mustafa'lar yetiştirecek"



Ayvacık Belediye Başkanı Mehmet Ünal Şahin de "Papen Mustafa"yı kulüp çatısının altında görmekten çok mutlu olduğunu söyledi.



Mustafa Kocabey'in Türk futboluna mal olmuş önemli isimlerden birisi olduğunu vurgulayan Şahin, şunları dile getirdi:



"Papen Mustafa bir fırtınadır. Türk futbolundaki en önemli efsane isimlerden birisidir. Kendisi Galatarasay gibi çok önemli bir kulübe, sarı kırmızı formasına gönül vermiş, şuanda da bizim kulübümüzün sarı kırmızılı formasıyla gurur duyduğunu belirten çok önemli futbol adamıdır. Kendisini burada ağırlamaktan dolayı mutluyuz. Bizim paramız pulumuz yok. Kendisi de buraya para pul için gelmedi. Burada yeni futbolcular, yeni Papen Mustafa'lar yetiştirecek. Buna gönülden inanıyoruz. Ben Beşiktaş'tan, Fenerbahçe'den de futbolcularımızı kulübümüzde futbol oynamaya davet ediyorum. Mustafa Kocabey bunun ilk adımını attı."