Haldun Dormen ve M. Çağlar İşgören'in yönettiği iki perdelik komedi oyunu Papaz Kaçtı, 26 Nisan'da Sahne Tozu Tiyatrosu'nda sahneleniyor.



Yönetmen: Haldun Dormen, M. Çağlar İşgören



Olay, 1943 yılının Haziran ayında İngiltere'nin kuzeyinde Middlewick köyünde geçiyor. II. Dünya Savaşı'nın ortasında Doris ve rahip olan kocası Lionel'ın mutlu bir evliliği vardır. Eski bir gösteri kızı olan Doris'in halen asker olan eski arkadaşı Clive'in eve ziyarete gelmesi, kocası Lionel'in yokluğunda Doris'i bir parça eski hayatını yaşayamamanın sıkıntıdan kurtaracak gibi görünse de, meraklı komşusu Bayan Skillon ve zamansız bir anda eve gelen ve Papaz olan amcası Lax Piskoposu'nun Clive'i Doris'in kocası zannetmesi ile başlayan karmaşa, sürpriz kişilerin katılımı ile giderek içinden çıkılmaz bir hal alır.



Detaylar :



İl : İzmir



İlce : Konak



Mekan : İzmir Sahne Tozu Tiyatrosu Fehmi İşgören Sahnesi



Mekan Adresi : Mithatpaşa Cad. No: 9 SSK Blokları E-1 Blok, Konak YKM



Başlangıç Saati : 26.04.2017 20: 00: 00



Bitiş Saati : 26.04.2017 22: 00: 00



Kategori : Papaz Kaçtı



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır