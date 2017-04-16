Papağınıyla Oy Kullandı

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Elif Derya'nın Papağanı ile oy kullanması ANTALYA - Anayasa değişikliğinin halk oyuna sunulmasına yönelik yapılan seçimde Antalya'da da vatandaşlar sandık başına gitti. Antalyalı öğretmen Elif Derya Karip, Konyaaltı ilçesinde bir arkadaşına ait "cabbar" isimli papağan ile oyunu kulladı.