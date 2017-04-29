Papa Ted Konferansında Konuştu

Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Fransis, bir ilke daha imza atarak TED konferansı konuşmacısı oldu. Kanada'nın Vancouver kentinde toplanan ve aralarında Elon Musk'ın da olduğu çoğu teknoloji dünyasından 1800 kişiye video aracılığı ile konuşan Papa'nın konuşması aynı anda ABD ve Kanada genelindeki birkaç sinemadan da canlı yayınlandı.



Papa'nın TED konuşma teması ise, 'açıklık' oldu. Kendisinin de bir göçmen ailenin çocuğu olduğunu hatırlatarak başka insanlara açık, duyarlı ve şefkatli olmanın önemine dikkat çeken Papa, şunları söyledi:









Tedavisi zor hastalarla, daha aydınlık bir gelecek arayışında inanılmaz zorluklardan geçen göçmenlerle, yüreklerinde cehennemi bir acı ve pişmanlık taşıyan mahkumlarla, iş bulamayan gençlerle tanıştığımda veya onlara kulak verdiğimde hep bir yandan da şunu düşünüyorum; 'Neden onlar, neden ben değilim? Ben de bir göçmen ailesinin çocuğuyum. Benim dedem de diğer birçok İtalyan gibi, elinde avucunda hiçbir şey olmadan Arjantin'e göç etti. Bugünün itilip kakılan göçmenlerinden biri de ben olabilirdim. Bu yüzden neden onlar neden ben değilim diye soruyorum."

