Papa'nın Üç Günlük Mısır Ziyareti Başlıyor

Papa Francis, Mısır'a 3 günlük ziyaret gerçekleştirecek. Ziyaret dolayısıyla Mısır Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Katolik Kilisesi işbirliği ile sıkı güvenlik tedbirleri alındı. İçişleri Bakanlığı, Papa'nın misafir edileceği Zamalek bölgesinde yoğun tedbirler aldı. Kahire'nin merkezindeki sokaklarda büyük temizlik hareketi başlarken, bazı şüphelilerin gözaltına alındığı kaydedildi. Perşembe gecesinden itibaren binlerce Katolik, cumartesi günü Papa'nın yöneteceği ayine kadar sokaklarda dua etmeye başladı.



Papa Francis, 17 yıl aradan sonra Mısır'ı ziyaret edecek ilk papa olacak. Papa Francis, bugün darbe hükümetinin başkanı Abdul Fattah al-Sisi ve El Ezher Şeyhi Ahmed Tayeb ile ve Katolik kilisesinin temsilcileriyle görüşecek. Papa, cumartesi günü sabahı Mısır Ordusunun Hava Savunma Stadında ortak ayini yönetecek.



Ziyaret komitesinin başkanı Anba Emmanuel Ayyad, birçok Katolik cemaatinden 25 bin kişinin cumartesi günkü toplu ayin törenine katılacağını belirtti.



(ih)