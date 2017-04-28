Papa'nın Mısır Ziyareti Başlıyor: Umarım Bu Ziyaret, İslam Dünyasıyla Dinler Arası Diyaloğun...

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Şehir Devleti Başkanı Papa Francesco'nun 2 gün sürecek Mısır ziyareti bugün başlıyor.



Papa'nın başkent Kahire'ye yönelik ve "Barış'ın Papası, barış ülkesi Mısır'da" mottosunu taşıyan yurtdışına 18'inci ziyareti, 28-29 Nisan tarihlerini kapsıyor.



Papa, burada Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, El Ezher İmamı Şeyh Ahmed et-Tayyib ve Mısır Kıpti Kilisesi lideri Papa 2. Tavadros gibi dini ve siyasi liderlerin yanı sıra, Hristiyan toplumuyla da bir araya gelecek.



Papa Francesco, 2000'de selefi 2. Jean Paul'un ardından, 500 bin civarında Katolik nüfusu bulunan Mısır'a resmi ziyaret gerçekleştirecek olan ikinci Katolik Kilisesi lideri.



YAŞANAN SALDIRILARA RAĞMEN ZIRHLI ARAÇ KULLANMAYACAK



Papa'nın ve Ahmed et-Tayyib'in birer konuşma yapacağı El Ezher Üniversitesi'nde bugün düzenlenecek olan "barış" konulu konferansa, Fener Rum Patriği Bartholomeos'un da katılacağı bildirildi.



9 Nisan'da 45 kişinin öldüğü, Mısır'ın İskenderiye ve Tanta kentlerindeki iki Ortodoks kilisesine yönelik bombalı saldırıların ardından Papa'nın bu ülkeye ziyaretini iptal edip etmeyeceği merak ediliyordu.



Vatikan Basın Sözcüsü Greg Burke, bunun üzerine yaptığı açıklamada Papa'nın söz konusu ziyaretinin planlandığı gibi gerçekleşeceğini söylemişti.



Burke, fanatik dincilere ve dinin teröre alet edilmesine karşı güçlü bir çağrıda bulunması beklenen Papa Francesco'nun bu ülkede zırhlı bir araç kullanmayacağını da açıkladı.



ILIMLI İSLAMLA DİYALOG



Bu arada ruhani lider, dün Twitter hesabından paylaştığı iletide, "Yarın barışın hacısı olarak barışın ülkesi Mısır'a gideceğim" ifadesini kullandı.



Papa'nın bu gezisi, tansiyonun yüksek olduğu bölgedeki Hristiyanlar için büyük destek olarak yorumlanırken, Sünni İslam için referans merkezi olarak gösterilen El Ezher'in Şeyhi ile bir araya gelmesi de Vatikan ve "ılımlı İslam" ile ilişkiler bakımından önemli bulunuyor.



Ayrıca bu ziyaret, Katolik Kilisesi ile Kıptı Ortodoks Kilisesi arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi yönünden de önemli addediliyor.



Papa Francesco, Mısır ziyareti öncesinde yayınladığı bir video mesajda "Bu ziyaretimin, İslam dünyasıyla dinler arası diyalog ile saygın ve sevgili Kıpti Ortodoks Kilisesi ile ekümenik diyaloğun pekişmesi için sağlam bir katkı olmasını umuyorum" diye konuştu.



Papa, "Sizin kıymetli topraklarınızı tam kalbinden vuran kör şiddetle parçalanan dünyamızın barışa, sevgiye ve merhamete ihtiyacı var" diye sözlerini sürdürdü.



EL EZHER VE VATİKAN İLİŞKİLERİ UZUN SÜRE ASKIDA KALMIŞTI



Vatikan ve El Ezher ile Müslüman liderler arasındaki ilişkiler, 2013'te görevinden feragat eden bir önceki Papa 16. Benedictus'un İslam'ı şiddetle özdeşleştirdiği Regensburg'taki 2006 tarihli konuşması üzerine gerilmişti.



Vatikan ile El Ezher arasında 2009'da yeniden görüşmeler başlasa da, 16. Benedictus'un, İskenderiye'de bir kiliseye yönelik saldırıya ilişkin yaptığı açıklama, ilişkilerin 2011 yılında bir kez daha gerilmesine yol açmıştı. Mısır'ın, 'iç işlerimize müdahale' olarak nitelediği konuşma sonrasında El Ezher-Vatikan ilişkileri, 2016 yılının Şubat ayında Papalığın dinlerarası diyalog üzerine bir heyetinin bu üniversiteye ziyaretine kadar yeniden askıya alınmıştı.



Bundan 3 ay sonra da, Vatikan'da Papa ile Şeyh el-Tayyib görüşmesi gerçekleşmişti. - Roma