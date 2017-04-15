Papa Masumların kanının akıtılması, göçmen teknelerinin batması utanç verici



Esma Çakır Roma, 15 Nisan (DHA) - Dünya genelindeki 1 milyar 300 milyon Katoliğin ruhani lideri ve Vatikan Şehir Devleti Başkanı Papa Francesco, artık olağan hale gelen çatışmaların yarattığı yıkım, masumların kanının akıtılması ve göçmenleri taşıyan teknelerin batmasının utanç verici olduğunu söyledi.



Papa Francesco, Paskalya Yortusu öncesi İsa Peygamber'in çarmıha gerilişi ve Golgotha Kayası'nda öldürülüşünün anımsandığı Kutsal Cuma münasebetiyle 'Haç Yolu' ayinini yönetti.



'Çile Yolu' olarak da anılan ve Roma'daki ünlü Kolezyum Amfitiyatrosu'nun önünde düzenlenen ayine, İtalya'nın çeşitli kentleri ile birçok ülkeden gelen binlerce kişi katıldı.



Ritüel gereği, İsa Peygamberin ölüm cezasına çarptırılışından, çarmıha gerilip ölümüne kadarki çileli yola atfen bir hacın taşındığı 14 aşamalı temsilin tamamlanmasının ardından Papa bir konuşma yaptı.



Amfitiyatro'nun karşısındaki Palatino Tepesi'nden halka hitap eden Papa, dünyanın çeşitli yerlerinde yaşanan çatışmalar ve mültecilerin dramı gibi konulara değindi.



'Ey İsa, bizim tek kurtarıcımız, bu yıl da utanç içindeki mahzun gözlerimiz ve umut dolu kalbimizle sana yöneldik' diyen Papa, 'Hayatımızda olağan hale gelen çatışmaların meydana getirdiği tüm yıkım, tahribat ve mültecilerin teknelerinin batması görüntüleri utanç verici. Her gün masumların; kadınların, çocukların, göçmenlerin kanının akıtılması, teninin rengi ya da etnik ve sosyal aidiyetleri ve dinleri nedeniyle insanların zulme uğraması utanç verici' ifadesini kullandı.



KİLİSE'YE DE ELEŞTİRİ



'Yahuda ve Pietro gibi seni birçok kez satmamız ve sana ihanet etmemiz utanç verici' diye sözlerini sürdüren Papa, adaletsizlikler karşısındaki sessizliklerinin de utanç verici olduğunu dile getirdi.



Başta pedofili olmak üzere bir takım skandalların yaşandığı Kilise'yi de eleştiren Papa, 'Biz episkoposlar, papazlar, kutsanmışlar, senin bedenini ve Kilise'yi yaralamaktan ötürü utanç duyuyoruz' diye konuştu.



Papa, din adamları olarak kalplerinin paslanmasına izin vererek, İsa'yı unutmalarının da utanç vericiği olduğunu ekledi ve 'Çok utanç var' dedi.