Papa, Mahkumların Ayaklarını Yıkadı

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Şehir Devleti Başkanı Papa Francesco, Pazar günü kutlanacak olan Paskalya Yortusu öncesi Kutsal Perşembe kapsamında 12 mahkumun ayağını yıkadı. Bunlar arasında, eski bir mafya üyesi ile önümüzdeki günlerde Müslümanlıktan Hristiyanlığa geçiş töreninin yapılacağı açıklanan bir hükümlü de yer aldı.



Papa Francesco, Hazreti İsa'nın çarmıha gerilmeden önceki akşam 12 havarisinin ayağını yıkamasını temsilen yapılan ritüeli bu yıl, Roma yakınlarındaki Paliano kentindeki cezaevinde gerçekleştirdi.



Papa, önlerinde diz çöktüğü 3'ü kadın, 12 mahkümun ayaklarını yıkayıp, kuruladı ve tek tek öptü.



Vatikan'dan yapılan açıklamada, bu mahkumların 2'sinin ömür boyu hapis cezasına çarptırıldığı, diğerlerinin ise 2019 ile 2073 yılları arasında cezalarının infazının tamamlanacağı belirtildi.



Papa, bu ritüel sırasında eski bir mafya üyesinin de ayağını yıkadı.



Daha önceki açıklamalarında mafyanın gittiği yolu "Şer yolu" olarak niteleyen ve "Onlar aforoz edilmişlerdir" diyen ruhani lider, mafya üyelerini tövbe etmeye davet etmişti.



Papa, bu gelenek kapsamında geçen yıl da aralarında 3 Müslüman kadının da bulunduğu mültecilerin ayaklarını yıkamıştı.



"HAZRETİ İSA, SEVGİSİNİ GÖSTERMEK İÇİN HAVARİLERİN AYAKLARINI YIKADI"



Basına kapalı gerçekleştirilen ayinde Papa'nın, Hazreti İsa'nın, birisi tarafından ihanete uğradığı havarilerine olan sevgisinden bahsederek, şunları söylediği bildirildi:



"O, sevgisini göstermek için havarilerinin ayaklarını yıkadı. Ayak yıkama geleneği, bir zamanlar yemeklerden önce yapılırdı. Çünkü o dönemlerde asfalt yoktu ve insanlar tozun içinde yürüyordu. Ayakları o zaman köleler yıkıyordu, ancak Hazreti İsa bunu alt üst etti ve kendisi yıkadı. İtirazlara rağmen o bunu yaptı ve havarilerine, bu dünyaya hizmet etmek, onların kölesi olmak, onlara hayat vermek, onları ebediyen sevmek için geldiğini söyledi."



AYAK YIKAMA GELENEĞİ



"Coena Domini" olarak bilinen ayak yıkama geleneği, İsa Peygamber'in çarmıha gerilmeden önceki gece, Gizli Son Akşam Yemeği'nde (Rabbin Sofrası) 12 havarisine karşı tevazuunu göstermek amacıyla ayaklarını yıkayıp öpmesine atfen hayata geçiriliyor.



Papa Francesco'nun selefleri ise bu geleneği, Roma'daki San Giovanni in Laterano Bazilikası'nda gerçekleştiriyordu.



Görüntü Dökümü



Vatikan'a ait TV kanalı CTV'nin paylaştığı, Papa'nın mahkumların ayaklarını yıkarkenki anlar. - Roma