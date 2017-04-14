Papa Mahkumların Ayağını Yıkadı
Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Şehir Devleti Başkanı Papa Francesco, Pazar günü kutlanacak olan Paskalya Yortusu öncesi Kutsal Perşembe kapsamında 12 mahkumun ayağını yıkadı.
Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Şehir Devleti Başkanı Papa Francesco, Pazar günü kutlanacak olan Paskalya Yortusu öncesi Kutsal Perşembe kapsamında 12 mahkumun ayağını yıkadı.
Kaynak: Dunya.com
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