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Papa Mahkumların Ayağını Yıkadı
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Papa Mahkumların Ayağını Yıkadı

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Şehir Devleti Başkanı Papa Francesco, Pazar günü kutlanacak olan Paskalya Yortusu öncesi Kutsal Perşembe kapsamında 12 mahkumun ayağını yıkadı.

Papa Mahkumların Ayağını Yıkadı

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Şehir Devleti Başkanı Papa Francesco, Pazar günü kutlanacak olan Paskalya Yortusu öncesi Kutsal Perşembe kapsamında 12 mahkumun ayağını yıkadı.

Kaynak: Dunya.com

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