Papa Franciscus Mısır'da El-Ezher Dünya Barış Konferansı'na Katıldı

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Konferansa katılanlar

Papa Franciscus ve El-Ezher Şeyhi Ahmed et-Tayyib'in gelişi

Papa Franciscus'un konuşması

El-Ezher Şeyhi Ahmed et-Tayyib'in konuşması Katolik aleminin ruhani lideri Papa Franciscus, temaslarda bulunmak üzere geldiği Mısır'ın başkenti Kahire'de El-Ezher Şeyhi Ahmed et-Tayyib ile birlikte El-Ezher Dünya Barış Konferansı'na katıldı. Papa Franciscus ve El-Ezher Şeyhi Ahmed et-Tayyib konferansta konuşma yaptı.