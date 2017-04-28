Papa Franciscus Mısır'da El-Ezher Dünya Barış Konferansı'na Katıldı
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Konferansa katılanlar Papa Franciscus ve El-Ezher Şeyhi Ahmed et-Tayyib'in gelişi Papa Franciscus'un konuşması El-Ezher Şeyhi Ahmed et-Tayyib'in konuşması Katolik aleminin ruhani lideri Papa Franciscus, temaslarda bulunmak üzere geldiği Mısır'ın başkenti Kahire'de El-Ezher...
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Konferansa katılanlar
Papa Franciscus ve El-Ezher Şeyhi Ahmed et-Tayyib'in gelişi
Papa Franciscus'un konuşması
El-Ezher Şeyhi Ahmed et-Tayyib'in konuşması Katolik aleminin ruhani lideri Papa Franciscus, temaslarda bulunmak üzere geldiği Mısır'ın başkenti Kahire'de El-Ezher Şeyhi Ahmed et-Tayyib ile birlikte El-Ezher Dünya Barış Konferansı'na katıldı. Papa Franciscus ve El-Ezher Şeyhi Ahmed et-Tayyib konferansta konuşma yaptı.