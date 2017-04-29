Papa Franciscus Mısır'da

Katolik aleminin ruhani lideri Papa Franciscus, Mısır'ın başkenti Kahire'deki Hava Savunma Stadı'nda binlerce kişinin katılımıyla "barış ayini" yönetti.



Franciscus, Mısır ziyaretinin ikinci gününde, beraberindeki Mısır Katolik Kilisesi Patriği İbrahim İshak ile bazı Katolik din adamlarıyla Kahire'deki Hava Savunma Stadı'na geldi.



Üstü açık bir araçla stadyuma giren Papa, ayine katılan vatandaşları ellerini kaldırarak selamladı.



Sayıları yaklaşık 25 bini bulduğu tahmin edilen, çoğunluğunun ise barışın sembolü olarak görülen beyaz renkli kıyafetler giydiği gözlenen kalabalık, ellerinde taşıdıkları sarı ve beyaz renkli balonlar ile Papa'ya el salladı ve kendisini uzun süre alkışladı.



Papa, burada binlerce kişinin katıldığı "dünyada barışa destek" adı verilen ayini yönetti. Latince yapılan ayin sırasında stadyumda kurulan platformdaki görevli tercümanlar tarafından da Arapçaya tercüme yapıldı.



Stadyumda helikopterlerin alçak uçuş yaptığı ve sıkı güvenlik önlemleri alındı.