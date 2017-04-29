Papa Franciscus Mısır'da

Katolik aleminin ruhani lideri Papa Franciscus'un, Mısır Kıpti Kilisesi Lideri Papa 2. Tavadros ile bir araya geldiği bildirildi.



Resmi temaslarda bulunmak üzere Mısır'ın başkenti Kahire'ye gelen Franciscus, Abbasiye semtindeki Saint Mark Katedrali'nde 2. Tavadros görüştü.



2. Tavadros, Papa Franciscus'a hitaben, "Ziyaretiniz halklar arasındaki sevgi ve kardeşlik yolunda yeni bir adım. Siz barış ve sevginin sembolüsünüz." ifadelerini kullandı.



Papa Franciscus da Mısır'daki kilise saldırılarına değinerek, gerek Mısır'da gerekse bölgede kiliseleri hedef alan saldırıları kınadıklarını vurguladı.



Papa, "Bugünkü buluşmamız özgürlük ve barışa doğru bir adım." diye konuştu.



Papa Franciscus ile 2. Tavadros, daha sonra geçen yıl bombalı saldırının düzenlendiği başkent Kahire'deki Petrine Kilisesi'nde yapılan ayini yönetti.



Mısır devlet televizyonu, Franciscus'un, Kıpti Ortodoks Katedrali'ni ziyaretini ve katedralin yakınındaki Petrine Kilisesi'nde 2. Tavadros ile yönettiği ayini banttan yayınladı.