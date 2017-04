Papa Francis Mısır'a Gidiyor: 'Müslümanlar ile Hristiyanların Hiç Olmadığı Kadar Diyaloğa...

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, artan şiddet olayları ve siyasi gerginliğe rağmen 28-29 Nisan'da Mısır'ın başkenti Kahire'ye giderek El Ezher imamı Şeyh Ahmed El Tayyib başta olmak üzere dini ve siyasi liderlerle bir araya gelecek.



"Barışın Papa'sı barış ülkesi Mısır'da" sloganıyla organize edilen ziyaret 9 Nisan'da İskenderiye ve Tanta'daki iki Ortodoks kiliseyi hedef alan bombalı saldırının ardından sembolik bir önem taşıyor. Canlı bomba saldırıysa sarsılan bölgedeki Hristiyanlar için Papa'nın ziyareti büyük destek olarak yorumlanıyor.



Papa Francis Mısır ziyareti öncesinde "Umarım bu ziyaret İslam dünyasıyla dinler arası diyalog ve Ortodoks kilisesi ile ekümenik diyaloğun pekişmesi için sağlam bir katkı olur. Sizin kıymetli topraklarınızı da vuran, kör şiddetle parçalanan dünyamızın huzura, sevgiye ve rahmete ihtiyacı var." şeklinde konuştu.



El Ezher imamı Şeyh Ahmed El Tayyib ile bir araya gelecek olan Papa Francis, ardından barış üzerine organize edilen uluslararası bir konferansa katılacak.



Ruhani lider Müslümanlar ve Hristiyanlar arasındaki diyaloğun şimdiye kadar hiç olmadığından çok önem taşıdığına vurgu yapıyor.



Ancak aşırı muhafazakarlar, "yeni bir dinler arası savaşın başladığını" ve "İslam ile herhangi bir diyaloğun mümkün olmadığını" savunarak Papa ile aynı görüşte olmadıklarının altını çiziyor.



Vatikan Şehir Devleti Başkanı Papa Francis'in Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ile de görüşmesi bekleniyor. Sisi'nin göreve gelmesinden bu yana Hristiyan kesime karşı daha anlayışlı davranıldığı belirtilse de siyasi lider insan hakları ihlallerinden dolayı eleştirilerin odağında.



Mısır Cumhurbaşkanı, ülkedeki Hristiyan Arap olan Kıptilere, 45 kişinin ölümüne neden olan terör örgütü IŞİD tarafından üstlenilen saldırının sorumlularını bulacağı sözünde bulundu.



Papa'nın Kahire ziyareti kapsamında bölgede güvenlik önlemleri had safhaya çıkartılacak.



Papa Francis, 2000 yılında dönemin Katolik Kilisesi lideri 2. Giovanni Paolo'nun ardından Mısır'a resmi ziyarette bulunan ikinci Papa olacak.



