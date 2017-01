Papa Francis'in Yeni Yıl Mesajı: 'İnsanlar Sanal Değil, Fiziksel Diyalog Kurmalı'

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis yeni yılın ilk gününde yaptığı konuşmasında insan ilişkilerine vurgu yaptı.



Vatikan'daki St. Peter's Bazilikası'ndan seslenen Papa Francis, daha güçlü aile bağları ve yalnızlıkla savaşmak için insanların sanal olarak değil, daha ziyade fiziksel olarak birbirleriyle diyalog kurması gerektiğini belirtti:



"Bizi bağlayan değerleri kaybetmemiz sebebiyle, kültürlerin arası ayrılıyor, yetimlerin sayısı artıyor ve sonuç olarak kitleler boşluk ve yalnızlığa itiliyor. İnsanlarla fiziksel olarak tam anlamıyla diyalog kurmuyoruz. ve bu da kalplerimizi dağlayarak merhamet, acıma, merak ve duyarlılığımızı yitirmemize sebebiyet veriyor."



Pope Francis says 2017 will be a good year if people do good and reject hatred: "That's how peace is created." https: //t.co/70QK6aaQ88 pic.twitter.com/PgWEBqCCIs— ABC News (@ABC) January 1, 2017



Papa Francis daha sonra St. Peter's Meydanı'nda toplanan halkı selamladı.Vatikan'daki seremoni yaklaşık 1.5 saat sürdü.



