Papa Francis'in Mısır Ziyareti

Papa Francis, Mısır ziyareti kapsamında Mısır Devlet Başkanı Abdul Fettah Sisi ile görüştü.



Papa Francis, 2 günlük Mısır ziyaretinde Ortodoks Kilisesi Papa Tawadros II ile ve El Ezher İmam'ı Ahmed al -Tayeb ile de bir araya geldi. Papa Francis'in Mısır'a yaptığı ziyaretinde Müslüman toplumla Hristiyan azınlık arasında görüşmeleri başlatmak olduğu belirtildi. Papa Francis, el Ezher Üniversitesi tarafından düzenlenen bir toplantıda "Yalnızca barış. Tanrı adına şiddet uygulanması onun adına saygısızlıktır" dedi.



Papa yükselen popülizme karşı uyarıda da bulundu. - KAHİRE