Papa: Dünya, Silah Tüccarlarına Diz Çöktü

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Şehir Devleti Başkanı Papa Francesco, dünyadaki ölümcül çatışmaların, sadece birkaç "savaş efendisine" fayda sağlamak için alevlendirildiğini savunarak, "Silah tüccarlarına diz çökmüş bu dünyada, daha güçlü bir şekilde barış olmasını talep ediyorum" ifadesini kullandı.



İtalyan La Repubblica gazetesine bir söyleşi veren Papa Francesco, dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşanan çatışmalara değindi ve "Ben hep kendime, bunun hangi amaçla yapıldığını soruyorum. Tüm bu olanlar, ölümcül çatışmalar ve misillemelerin alevlendirilmesi, sadece birkaç 'savaş efendisine' fayda sağlıyor olmasın? Şiddet, kırılgan dünyamız için bir çözüm değildir" dedi.



Şiddete, şiddetle karşılık vermenin, kaçınılmaz olarak zorunlu göç ve muazzam acılara yol açtığını söyleyen Papa, dünyada gerilim yükselirken, Paskalya Yortusu (16 Nisan) öncesini nasıl geçirdiği sorusuna, şöyle karşılık verdi:



"Sadece, kadınların ve erkeklerin kanıyla kazanan silah tüccarlarına diz çökmüş olan bu dünyada, daha güçlü bir şekilde barış olmasını talep ediyorum."



"PARÇALI KORKUNÇ BİR DÜNYA SAVAŞININ İÇİNDEYİZ"



Geçen yüzyılda dünyanın, ölümcül savaşlarla büyük yıkıma uğradığını, nükleer savaş tehdidiyle karşı karşıya kaldığını ve daha birçok çatışmaya sahne olduğunu hatırlatan Papa, "Bugün ise ne yazık ki parçalı korkunç bir dünya savaşının içindeyiz" görüşünü bir kez daha dile getirdi.



Arjantinli Papa, "Dünyada, şimdi dünden daha mı çok şiddet olduğunu, çağımızın modern iletişim araçları ve hareketliliğin mi bizi şiddet ve buna bağlı olan şeylerin farkında olmamızı sağladığını anlamak kolay değil" diye konuştu.



Bugün günahın, tüm gücüyle kendini savaşlardaki yıkım, farklı formlardaki şiddet, kötü muamele ve en zayıfları terk etmede kendini gösterdiğini düşündüğünü ifade eden Papa Francesco, "Bunun bedelini hep çaresizler ödüyor" diye ekledi. - Roma