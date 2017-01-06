Papa Depremzedeleri Teselli Etti





Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Francis İtalya'da meydana gelen son depremlerin mağdurlarını teselli etti. Ülkenin orta kesimini vuran depremlerin ardından bölgedeki artçı sarsıntıların sürdüğü belirtildi.



Yüzlerce depremzede Vatikan'da toplandı: "O cehennemden kurtulduğum için şanslı olsam da çok sayıda arkadaşımın ölümü nedeniyle duyduğum acıyı asla silemezsiniz. Evlerimizden önce kalplerimizi yeniden inşa edebilmemiz için sizden dualarınızla bizi desteklemenizi istiyoruz. Teşekkürler."



Depremzedelere seslenen Papa umutlarını yitirmemelerini istedi: "Sizleri dinlemek ve sözlerinizi kendi sözlerim yapmak istedim çünkü içinde bulunduğunuz durumda yapılabilecek en kötü şey vaaz vermek. Ancak bugün kalpler yaralı. Bugün yeniden inşa için ihtiyacımız olan umut."



Ağustos ayında Amatrice kasabasında meydana gelen ilk depremde yaklaşık 300 kişi hayatını kaybetmişti. Binlerce depremzede hala çadırlarda ve geçici barınaklarda yaşıyor.



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Tags: Din Papa I Franciscus teselli Papa etti İtalya Deprem depremzedeleri Gepost: 06 januari 2017